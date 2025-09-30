30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の4万5050円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万5023.48円に対しては26.52円高。出来高は1万9995枚となっている。 TOPIX先物期近は3135ポイントと前日比1ポイント安、現物終値比0.60ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 45050