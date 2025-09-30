秋の全国交通安全運動の一斉街頭指導に合わせ、県警は新潟市の高校前の通学路でドライバーにスクールゾーンの進入禁止などを呼びかけました。 スクールゾーンは、通学時間帯に許可された車両以外の通行が禁止されていて、違反をした場合 反則金や違反点数の対象となる場合があります。30日、新潟東高校前のスクールゾーンでは警察官が規制が始まった午前7時30分から車のドライバ