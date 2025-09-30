SNS型投資詐欺の被害を未然に防いだとして下関市の信用金庫に勤めている40代の女性に警察から感謝状が贈られました。（17日）長府警察署から感謝状が贈られたのは西中国信用金庫王司支店の百田沙織さん48歳です。（おうじ）（ももだ・さおり）警察によりますと先月21日（8月）百田さんが勤務している信用金庫に50代の女性が訪れ「振り込みの仕方がわからない」と話したということです。百田さんが振込理由を確認すると女性は「SNS