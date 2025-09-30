2024年、死亡事故が起きたJR可部線の「勝手踏切」に立ち入りを防止する柵が設置されました。柵が設置されたのはJR可部線の下祇園駅と古市橋駅の間の2か所です。この場所は長年、生活道として使われてきましたが、2024年10月、線路内で男性が列車にはねられ死亡した事故を受け、広島市とJR西日本、地元住民が協議し、封鎖することになりました。■JR西日本中国統括本部鈴木崇士 課長「周辺にお住いの方々の安全を確保できる点では