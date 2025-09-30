2025年9月29日、中国で開かれている卓球WTTグランドスマッシュ大会チャイナスマッシュ男子シングルスで、世界ランキング4位の張本智和が同113位の中国選手に敗れて初戦で姿を消した。中国のSNS微博では前日に「世界ランク1位を目指す」という張本のインタビューが紹介されたばかりだったこともあり、大きな注目を集めた。WTTグランドスマッシュの公式微博アカウントは29日、男子シングルス1回戦で張本が中国の陳俊菘（チェン・ジュ