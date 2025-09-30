DeNAは30日、以下8選手と来季の契約を結ばないことを発表した。三嶋一輝、京山将弥、徳山壮磨投手は現役続行を希望している。＜投手＞三嶋一輝京山将弥徳山壮磨笠谷俊介（育成）今野瑠斗（育成）草野陽斗（育成）＜野手＞粟飯原龍之介（育成）蓮（育成）