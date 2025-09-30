アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向け、アメリカ政府が提示した20項目の包括的な計画案で合意したことを発表しました。アメリカトランプ大統領「我々は数百年も続いてきた死と破壊を終わらせることができる。地域全体の安全・平和・繁栄のための新たな節目を迎えることができる」トランプ大統領とネタニヤフ首相は29日の会見で、アメリカ側が提示したガザ地区