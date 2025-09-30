9月30日、宮内庁内の一室で皇族費について決める「皇室経済会議」が開かれ、石破総理らが集まった。議題は三笠宮家について。以下2点が事実上確定した。【写真で見る】支払われる皇族費（年額）(1)三笠宮家は彬子さまが当主に。妹・瑶子さまはその家に残られる。(2)彬子さまの母・信子さまが三笠宮家を離れ、別の家を創設される。それぞれどういうことだろうか。具体的に何が変わるのか？“当主不在”とは皇室の「家」にはそれぞれ