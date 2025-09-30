SnowManの目黒蓮（28）が30日、都内で米スマートフォンブランド「モトローラ」新製品発表会に出席した。出演する新CM「グッバイ渋滞」篇が来月10日から放送開始。目黒が渋滞に遭遇したタクシーの中で、退屈な時間を、新製品「motorolarazr60」の分身である「ミニREN」のアドバイスで楽しい時間に変えていくという内容となっている。CMを見て「素敵なCMに仕上がっていてうれしい」とニッコリ。再びのミニRENとの共演と