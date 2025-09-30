外観が復元された東急５０００系＝２７日、横浜市金沢区の総合車両製作所ＪＲ東日本グループの車両メーカー総合車両製作所（Ｊ─ＴＲＥＣ、横浜市金沢区）は、保存のため復元工事を進めていた東京急行電鉄（現・東急）の５０００系電車を、報道各社に公開した。「青ガエル」の愛称で親しまれた外観が輝きを取り戻した。公開されたのは、総合車両製作所の前身、東急グループの東急車両製造が１９５６年に製造したデハ５０１５号