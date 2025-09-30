金沢市内を流れる犀川では30日、天然のアユを増やそうと、地元の漁業関係者たちがアユの卵を川に戻しました。 この取り組みは、犀川にそ上する天然アユを増やそうと、金沢漁業協同組合が毎年、この時期に行っているものです。成熟したメスのアユ30匹から卵を採り出し、受精させたのちに、専用の巣箱に入れます。ことしは、例年並みとなる80万粒の受精卵が川に戻されました。 金沢漁業協同組合・八田 伸一 組合長：「毎年、増