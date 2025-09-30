岐阜県関市で9月30日朝、客を乗せた長良川鉄道の列車から大量の煙が上がり、およそ2時間にわたり運転を見合わせました。ケガ人はいませんでした。長良川鉄道によりますと、午前7時半前に関富岡駅を出発した直後の列車から煙が上がり、次の富加駅で停車しました。煙は車内にも入り込み、乗客およそ40人が避難する事態となりましたが、ケガ人はいませんでした。列車はディーゼルカーで、長良川鉄道は車両故障が