【モデルプレス＝2025/09/30】日向坂46が9月24日、グループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタート。毎日1人ずつグラビアが掲載される。30日、坂井新奈（さかい・にいな）の写真が公開された。【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露◆「五期生のぽかぽか写真館」7人目は坂井新奈7人目は、2009年3月14日生まれ、神奈川県出身の坂井。公式サイトには、ルームウェア姿でクマとうさぎのぬい