福岡市で29日、横断歩道を渡っていた女性を大型トラックでひいて死亡させ、そのまま逃げたとして、トラック運転手の男が逮捕されました。ひき逃げと過失運転致死の疑いで逮捕されたのは、佐賀県伊万里市のトラック運転手、川崎勝容疑者（47）です。警察によりますと、川崎容疑者は29日午前6時前、福岡市博多区吉塚本町で大型トラックを運転中、横断歩道を渡っていた女性をひいて死亡させ、そのまま逃げた疑いです。警察は、目撃情