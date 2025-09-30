２７日、菊の花を配したスペースで自撮りする女性たち。（句容＝新華社記者／季春鵬）【新華社句容9月30日】中国江蘇省句容市の宝華山国家森林公園は秋を迎え、快適な気候と自然風景、豊かな歴史文化が人々を引き付けている。国慶節・中秋節連休期間（10月1日〜8日）は「泡山フェスティバル」を開き、菊花展や雑技パフォーマンス、キャンプファイア、絶滅危惧植物に関する啓発活動など特色あるイベントで観光客を迎える。２７日