ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！今回は、ふんわりとした着心地がきもちいい「ムーミン」デザインのやわらか綿のチュニックパジャマを紹介します☆ ベルメゾン「ムーミン」やわらか綿のチュニックパジャマ  価格：4,490円(税込)仕様：トップス 前 左右ポケット、ボトム ウエスト総ゴム・