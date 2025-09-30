俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』が、あす10月1日から放送される。それに先立って、ORICON NEWSでは、物語の“鍵”となる、謎の少女・杏奈を演じる増田梨沙（11）に今作の見どころを聞いた。【写真】幼い！2019年に『みいつけた！』に登場した4代目スイちゃん（増田梨沙）■“謎の少女”役に挑戦前田公輝＆水沢林太郎に感謝「優