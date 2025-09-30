9月26日から公開中の映画『俺ではない炎上』。現代社会に潜む「炎上」の恐怖を描くノンストップ・サスペンスが幕を開け、全国映画動員ランキング（9月26日〜28日の3日間集計、興行通信社調べ）で8位に初登場した。劇中で昼夜を問わず48時間、約50キロを逃走し続ける主人公を、俳優の阿部寛が体を張った熱演を見せている。【動画】謎の大学生・サクラ役で芦田愛菜も出演――本編特別映像第36回山本周五郎賞候補となった浅倉秋成