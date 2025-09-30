２５日、成都市の春熙路エリアにオープンした市中免税店。（成都＝新華社記者／胥氷潔）【新華社成都9月30日】中国四川省成都市で初の市中免税店がこのほど、オープンした。インバウンド観光客の「中国ショッピング」の利便性がさらに高まる。市中免税店が設置されたのは春熙路エリアの仁恒置地広場。中免市内免税品（成都）の馬君平（ば・くんぺい）総経理によると、営業面積は3千平方メートル以上で、70余りの国際ブランドと