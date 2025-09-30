【イスラマバード共同】AP通信は29日、アフガニスタンで同日、インターネットが利用できなくなったと報じた。イスラム主義組織タリバン暫定政権が遮断した可能性があるが、発表はなく詳細は不明。アフガンの民放トロテレビは、光ファイバー回線が29日から全土で停止されるとの見通しを伝えていた。トロテレビによると、タリバン暫定政権は9月に入って「不道徳」を理由に10以上の州で光ファイバー回線を停止していた。タリバン