30日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台後半で取引された。午前10時現在は前日比23銭円安ドル高の1ドル＝148円79〜80銭。ユーロは16銭円安ユーロ高の1ユーロ＝174円38〜44銭。月末で国内輸入企業による実需のドル買い注文が入ったことで、円安ドル高が進んだ。市場では「米連邦政府のつなぎ予算案を巡る先行きに投資家の関心が集まっている」（外為ブローカー）との声があった。