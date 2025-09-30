日本維新の会を除名された石井章元参院議員が、公設秘書の給与を不正に受け取っていたとされる事件で、東京地検特捜部が石井元議員を近く詐欺の罪で在宅起訴する方向で捜査を進めていることが分かりました。この事件は、石井章元議員が勤務実態のない人物の名前を公設秘書として届け出て、国費で支給される給与を不正に受け取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が強制捜査に乗り出したものです。関係者への事情聴取や押収した証