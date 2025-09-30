ウォールストリート・ジャーナルは29日、アメリカの国防総省が軍事企業に対し、ミサイルの生産量を2倍以上に増やすよう要請したと報じました。中国との軍事衝突の可能性に備える措置だということです。ロシアのウクライナ侵攻以降、世界的にミサイルの需要が高まっていて、イスラエルを軍事的に支えるアメリカ軍の兵器が不足する懸念も指摘されています。