北朝鮮の金先敬外務次官が29日、国連総会の一般討論演説に臨みました。本国からの高官の派遣は7年ぶりで、金外務次官は「いかなる状況下でも核兵器を決して放棄しない」と主張しました。また、ガザ情勢については「ヒトラーを上回るほどの虐殺や人道に対する罪が行われている」と述べ、イスラエルを厳しく批判。パレスチナ国家の樹立を「全面的に支持する」と表明しました。