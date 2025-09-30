コメの出来具合を示す新たな指標を導入する方針が決まり、小泉農水相は見直しの趣旨を丁寧に説明していくと強調しました。小泉農水相「現場実感とのズレの解消に、つながるものと期待をしている」コメの出来具合を示す「作況指数」に代わる新たな指標は「作況単収指数」です。およそ70年前から使われてきた「作況指数」は、過去30年の傾向をもとに、コメの出来具合を算出していましたが、気象状況の急激な変化を反映できておらず、