石破総理、最後の外遊となる見通しです。石破総理は、韓国の李在明大統領と会談するため、まもなく釜山へと出発します。双方の首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環で、会談では地方創生や少子高齢化など、日本と韓国が抱える共通の課題について意見を交わすものとみられます。石破総理にとっては最後の外遊になる見通しで、今回の訪問で日韓関係の良好な基調を次の政権にも引き継ぎたい考えです。