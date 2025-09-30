石破首相は在任中最後の外国訪問として、韓国の釜山に向け、まもなく日本を出発します。同行するフジテレビ政治部・岡安夏希記者が、羽田空港からお伝えします。石破首相は、再開した「シャトル外交」を定着させることで日韓の良好な関係を確かなものとし、次の政権にバトンを渡したい考えです。石破首相は、夕方に釜山で李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談する予定です。今回の訪問は8月、東京での首脳会談で李大統領が「次は