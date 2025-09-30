あすから10月です。来月の値上げは飲料を中心に3000品目を超え、半年ぶりの値上げラッシュとなりそうです。来月に値上げされる食品や飲料は3024品目で、去年の10月から3.4％増えています。ひと月の値上げ品目が3000品目を超えるのは今年4月以来です。分野別では「酒類・飲料」が最も多く、清涼飲料水など2262品目となりました。特にペットボトル飲料は、3年前は税抜きの希望小売価格が140円でしたが、あすから200円となります。ま