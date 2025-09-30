きょうの富山県内は広く晴れ間が出ています。この時期らしい気温で過ごしやすい陽気となりそうです。きょうの県内は高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受けそうです。多少雲が目立つところもあるものの、日差しは広く届きそうです。富山駅周辺では日傘をさして歩く人の姿も見られました。日中の予想最高気温は、富山市、高岡市伏木ともに26度です。この時期らしい気温で過ごしやすい陽気となりそうですが、県東部では午