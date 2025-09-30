任期満了に伴う上市町長選挙と町議会議員選挙がきょう告示され、これまでのところ町長選には現職と 新人3人の合わせて4人が立候補しています。上市町長選挙には、届け出順にいずれも無所属の新人で元町議の成川友仁候補（52）新人で会社員の椎名俊明候補（59）新人で元町議の百塚怜候補（35）現職の中川行孝候補（75）の4人が立候補しています。一方、町議会議員選挙は定数12に対し、今のところ13人が立候補しています。上市町長選