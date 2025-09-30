30日朝早く、美郷町役場から1キロ余りの雑木林で、3頭のクマが目撃され、一時、木の上にとどまり続けました。地元の猟友会が対応に当たるとともに、警察が付近の警戒を続けています。現場は美郷町本堂城回の雑木林です。警察などによりますと、30日午前6時すぎ、付近を巡回していた町役場の職員が木の上に1頭、近くのやぶに2頭のクマがいるのを見つけました。親グマと2頭の子グマとみられ、その後、3頭とも木の上にとどまり続けま