ジェットスター・ジャパンは、2026年6月期決算を発表した。純損失は15億4,300万円で、赤字に転落した。営業収入は749億4,000万円（前年は707億7,200万円）、営業利益は15億7,800万円（同営業損失13億3,000万円）となった。営業収入、営業利益ともに過去最高となった。為替や機材計画の変更に伴う費用を計上したことから、最終赤字となった。総搭乗者数は561.0万人（同566.2万人）、年間平均搭乗率は過去最高の87.8％（前年は86.4％