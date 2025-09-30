日本航空（JAL）は、「マイルde体験」サービスを9月22日に開始し、MLBポストシーズンのチケットへのマイル交換を実施している。対象試合はワイルドカードの第1戦・第2戦、ディビジョンシリーズの第1戦〜第3戦、リーグチャンピオンシップの第1戦〜第4戦、ワールドシリーズの第1戦〜第7戦で、計338枚を用意する。必要マイル数は1枚あたり、ワイルドカードが15,000マイル、ディビジョンシリーズのアメリカンリーグ（ア・リーグ）が20,