昨夜、山形県村山市で住宅敷地内の車庫２棟が全焼する火災がありました。ケガ人はいませんでした。 【画像】火災現場 警察によりますときのう午後１１時半ごろ、村山市稲下の住宅敷地内から炎が上がっているのを近所の住民が発見し、１１０番通報しました。 火が出ていたのは太田一男さん（６９）の住宅敷地内にある車庫兼小屋で、火は午前４時ごろに消し止められました。 この火災で木造一部２階建ての車庫兼小屋とそれに隣接