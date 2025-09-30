めずらしい仕事として話題になることがある「ひよこ鑑定士」。「年収が高いらしい」と聞くと、興味を持つ人もいるかもしれません。確かに、専門性が高く海外でも需要があるため、高収入の事例が紹介されることもあります。 しかし、実際には厳しい訓練や長時間の作業など、収入面だけでは見えてこない現実も存在します。本記事では、ひよこ鑑定士の仕事内容、年収の目安、仕事の大変さや将来性を解説します。 ひよこ