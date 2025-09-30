俳優の福士蒼汰（32）が30日、都内で行われたブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINI新CM発表会に登壇した。【写真】爽やか…ウイスキー体験をする福士蒼汰福士は、ブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINIのブランドアンバサダーに就任。会見には、ハイネックにネイビーのパンツを合わせた持ち前のスタイルを活かした衣装で登場した。広島で2日間かけて撮影した新CMを振り返り、「1日目はハウススタジオでハイボー