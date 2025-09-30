いま世の中で気になる話題について、街のみなさんにお話を聞いてきました。（急式アナウンサー）「大通公園の木々も少しずつ色づき始めてきました。空気もカラッと爽やかで、秋らしさを感じられるようになりましたね。みなさんは〇〇の秋といえばどんな秋を思い浮かべるでしょうか？私はズバリ、お散歩の秋です。いまは５キロの山コースを攻めるのが毎日の日課です」『過ごしやすい季節にあなたの〇〇の秋は？』（急