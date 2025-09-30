ベネリックは、サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「Shaky! サンリオキャラクターズ コーヒーカップ -Dot-」(全5種/1回500円)を9月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売する。「Shaky! サンリオキャラクターズコーヒーカップ -Dot-」(全5種)「Shaky! サンリオキャラクターズコーヒーカップ -Dot-」(全5種)は、2025年8月に登場して大人気だったバブルヘッドドールの「Shaky! サンリ