4日（土）に開幕戦を迎える、バスケットボールB2鹿児島レブナイズの選手たちが、鹿児島市の神社で必勝を祈願しました。鹿児島市の照国神社を訪れたのは、B2鹿児島レブナイズの選手やスタッフ25人です。4日（土）の開幕戦を前に、選手たちの士気を高めようと、必勝を祈願しました。レブナイズは、昨シーズンB2に昇格した初年度で、プレーオフ進出を果たしました。今シーズンは、レブナイズ10周年の節