３０日午前６時５分頃、前橋市粕川町女渕の住宅から、「妻を殺した」と１１０番があり、駆けつけた警察官が、住宅内で意識のない８０歳代女性と腹部から出血した８０歳代男性を見つけた。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。男性は病院で治療を受けているが、搬送時は意識があり、会話ができる状態だったという。群馬県警は２人はこの住宅に住む夫婦で、夫が妻を殺害したとみて詳しい状況を調べている。