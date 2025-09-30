宮内庁で開かれた皇室経済会議＝30日午前（代表撮影）昨年11月に三笠宮妃百合子さまが亡くなった三笠宮家を巡り、皇室経済会議が30日、宮内庁特別会議室で開かれ、三笠宮の長男故寛仁親王の妻信子さま、長女彬子さまがそれぞれ独立の生計を営まれることを認定した。宮内庁によると、彬子さまが三笠宮家の当主となり、信子さまは新たに「三笠宮寛仁親王妃家」として独立する。皇室経済法などに基づき、皇族としての品位保持のた