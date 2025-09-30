【ブンデスリーガ】マインツ 0ー2 ドルトムント（日本時間9月27日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟が「華麗ルーレット」の瞬間マインツに所属するMF佐野海舟が守備のみならず攻撃でも異才を放った。ブンデスリーガ5節でマインツはホームでドルトムントと対戦。前半に2点のリードを許し、61分にはGKロビン・ツェントナーが退場。数的不利かつビハインドという厳しい状況の中、佐野が躍動した。0ー2と追いかける88分、