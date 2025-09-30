チロルチョコより「ポケモンチロルチョコBOX」が10月20日から全国で発売される。甘酸っぱいいちご風味生地にまろやかでミルキーなみるく風味生地を合わせ、中にサクサクのビスケットを入れた。軽い食感で飽きることなくパクパク食べられる。ポケモンを集める楽しさをチロルチョコで表現しようとチャレンジした個包装の種類はなんと全100種類。ピカチュウをはじめ、ポケモンの数は82種。いろんなタイプのポケモンが大集合している。