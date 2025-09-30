Ｆ１界のレジェンドがレッドブルで来季去就が注目される角田裕毅（２５）について、厳しい見解を示した。レッドブルと姉妹チームのレーシングブルズはマックス・フェルスタッペン（オランダ）が来季も残留することが決まっているものの、角田、リアム・ローソン（ニュージーランド）、アイザック・ハジャール（フランス）の去就について未定となっており、１０月中にも最終決定する方針が伝えられている。そんな中、専門メデ