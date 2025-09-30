３０日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第２回に、北川景子演じる雨清水タエが登場。ナレーションの阿佐ヶ谷姉妹が盛り上げた。「あっ！来るわよ、来るわよ！雨清水家のおタエ様が！」「キタ〜〜！」殿中のような大広間、ふすまが開くと「ご機嫌よう」の声とともにタエが現れ、ゆったりと前に進んだ。タエはヒロイン松野トキ（高石あかり、現在は福地美晴が幼少期を演じる）の遠縁である雨清水家の奥方。夫の傳（堤真