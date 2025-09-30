二階堂ふみと共演したドラマ『Eye Love You』で人気を博した俳優チェ・ジョンヒョプが、新しいプロフィール写真を公開した。【写真】ヒョプ様、“不意打ちSHOT”9月30日、所属事務所BLITZWAYエンターテインメントを通じて公開されたチェ・ジョンヒョプの新プロフィール写真は、一段と深まった内面の力と落ち着いた雰囲気を漂わせている。オールブラックのスタイリングでシックかつ洗練されたカリスマ性を見せる一方、ベージュトー