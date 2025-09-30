来年、石川県羽咋市で予定されている、本州では初となるトキの放鳥に向けて、石川県が観察マナーを呼びかける動画を公開しました。 国の特別天然記念物、トキ。本州では初めてとなる野生復帰へ向けた放鳥が、来年6月にも羽咋市邑知潟周辺で行われることが決まっています。こちらが、石川県が制作した啓発動画「もしもトキを見かけたら」。 能登地域でのトキ定着に向け、子どもから大人まで、私たちがどのように見守っ