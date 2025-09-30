TWICEがデビュー10周年を記念するスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』のコンセプトフォトを初公開した。【写真】ミナ、衝撃の全身網タイツTWICEは10月10日にスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』とタイトル曲『ME+YOU』をリリースする。所属事務所JYPエンターテインメントは9月30日、TWICEの公式SNSを通じてシットコム撮影現場を切り取ったような最初のコンセプトティーザーを公開し、熱気を高めた。今回のティ