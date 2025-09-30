かがわマラソン大会アンバサダーの三津家貴也さん、福士加代子さん、志村美希さん 香川県などが2026年3月に開催する「かがわマラソン2026」の一般枠やふるさと納税枠などのランナー募集が10月6日に始まります。 かがわマラソンは2026年3月15日に初めて開催されるマラソン大会です。定員2000人の「香川県民優先枠」は、9月16日に募集を始め、わずか1時間36分で受付終了となりました。 10月6日に募集が始ま