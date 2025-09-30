「まるで別人」【もっと読む】ロッテ佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇ドジャースのロバーツ監督は、メジャー復帰後に2度リリーフ登板、いずれも1イニングを完璧に抑えた佐々木朗希（23）についてこう言っている。そして「もう、二度と同じ失敗はしないだろう」とも。メジャーではルーキーながら、昨年のワールドシリーズを制したドジャースでいきなり開幕ローテに食い込んだ。